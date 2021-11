Geen identiteit, geen erkenning: het verhaal van metis Jacqueline

Midden vorige maand vond in ons land het metissenproces plaats. Vijf vrouwen van gemengde afkomst klagen de Belgische staat aan wegens ontvoering, mishandeling, het gescheiden worden van hun families en het wegnemen van hun identiteit. Dat alles op raciale basis, vanwege hun huidskleur. De vrouwen zijn allemaal afkomstig uit Congo, de toenmalige Belgische kolonie.





Jacqueline Goegebeur, die zelf een metis uit Rwanda is, vertelt over haar ervaringen. Ze doet dat samen met haar dochter Heleen Debeuckelaere, die vandaag journaliste is bij onze krant.