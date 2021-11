Chiro-leider beschoten met loodjesgeweer tijdens Halloweentocht: ‘Meteen de kinderen in veiligheid gebracht’

Een leider van de chiro van Oudenburg werd zaterdagavond tijdens de Halloweentocht beschoten met een loodjesgeweer. Eén kogel raakte hem op zijn sleutelbeen. ‘We hebben meteen de kinderen in veiligheid proberen te brengen. Want daarna hoorden we nog twee of drie schoten’, zegt hoofdleider Jochen Ramoudt.

De chiro van Oudenburg was zoals heel wat jeugdbewegingen zaterdagavond op stap voor een Halloweentocht. Het was ongeveer 20.30 uur toen die abrupt tot een einde kwam. Een 17-jarige leider hield in de ...