Literaire Prix Renaudot naar Belgische Amélie Nothomb, Prix Goncourt naar Mohamed Mbougar Sarr

De Franse Goncourt literatuurprijs werd woensdag toegekend aan de Senegalees Mohamed Mbougar Sarr. De Prix Renaudot, die traditioneel net erna bekend wordt gemaakt, wint de Belgische Amélie Nothomb.

De Franse Renaudot-literatuurprijs is woensdag aan de Belgische schrijfster Amélie Nothomb toegekend voor Premier sang (uitgeverij Albin Michel), de fictieve memoires van haar vader, die in 2020 tijdens de lockdown overleed. De bestsellerauteur werd in de tweede ronde gekozen met zes stemmen.

‘Ik heb echt zin om te roepen, papa, we hebben gewonnen’, reageerde een enthousiaste Amélie Nothomb, in het restaurant Drouant in Parijs, waar de Prix Renaudot en Pris Goncourt werden bekend gemaakt. Dat meldt het persagentschap Reuters.

Amélie Nothomb maakte in 1992 met debuutroman Hygiëne van de moordenaar meteen furore. Sindsdien levert ze bijna jaarlijks een boek af. Ook Dorst, een alternatieve Jezusbiografie, deed heel wat stof opwaaien. Daarmee won ze de prestigieuze Franse litteratuurprijs, de Prix Goncourt, net niet. Meerdere van haar werken zijn verfilmd. Ze kreeg verscheidene literaire prijzen en werd door koning Filip de titel van barones verleend.

Prix Goncourt voor het eerst naar Sub-Saharaanse schrijver

De Prix Goncourt werd dit jaar toegekend aan de Senegalees Mohamed Mbougar Sarr voor zijn roman La plus secrète mémoire des hommes, dat geïnspireerd is op het lot van de Malinese schrijver Yambo Oulologuem.

Mbougar Sarr (31) is de eerste Sub-Saharaanse schrijver die de prestigieuze prijs wint. Hij kreeg zes stemmen in de eerste ronde, zo maakte Philippe Claudel, de secretaris-generaal van de Prix Goncourt, in Parijs bekend.