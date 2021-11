Opmerkelijk voorstel in Amsterdam: huis kopen is er gaan wonen

Mensen die een huis kopen met een waarde tot 512.000 euro, moeten verplicht worden om zelf in dat huis te gaan wonen: als het aan het Amsterdamse stadsbestuur ligt, wordt die maatregel zo snel mogelijk ingevoerd. Zo moet voorkomen worden dat beleggers woningen opkopen en vervolgens duur verhuren.

Door de grens op 512.000 euro te leggen, wordt 60 procent van de koophuizen in Amsterdam beschermd tegen opkoop, aldus wethouder Jakob Wedemeijer. Hij noemt het ‘onacceptabel dat mensen die op zoek zijn naar een woning worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om ze tegen torenhoge prijzen te verhuren.’

In de Nederlandse hoofdstad is op dit moment 30 procent van de woningen in handen van particuliere beleggers. De woningprijzen zijn er de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, tot gemiddeld ruim een half miljoen euro. ‘Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel als mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen’, aldus Wedemeijer. ‘Woningen zijn om in te wonen, en niet om aan te verdienen.’

De ‘zelfwoonplicht’ zou gelden tot vier jaar na aankoop, daarna mag de woning worden verhuurd. Op de regeling zijn wel een paar uitzonderingen. Zo mag een huis wel worden verhuurd aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers, zussen) of tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland. Ook woningen die onlosmakelijk horen bij een bedrijfsruimte, kantoor of winkel mogen worden verhuurd.

De Amsterdamse gemeenteraad zal over drie maanden een beslissing nemen over de maatregel.