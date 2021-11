Verder onderzoek nodig naar doodsoorzaak Waalse student

Antonin Deneffe, de 19-jarige student die zaterdagnacht tijdens een studentendoop in Gedinne om het leven kwam, is niet gestorven door activiteiten die tijdens de studentendoop werden georganiseerd, zo blijkt uit het autopsierapport. Er is bijkomend onderzoek nodig, zei de Naamse procureur des Konings Vincent Macq.

Afgelopen zaterdagnacht is in de provincie Namen de 19-jarige student Antonin Deneffe aan de IESN-hogeschool overleden. Hij was samen met ongeveer driehonderd anderen aanwezig bij een ­studentendoop in een stal in het Waalse dorp Gedinne.

Het parket van Namen startte een onderzoek. De Naamse procureur des Konings, Vincent Macq, zei dat de jongen had deelgenomen aan alle activiteiten: ‘Tijdens het eerste deel van de avond waren er enkele doopactiviteiten, zoals het doorslikken van diervoeder en in een bak vol bloed liggen. Na de activiteiten werd er wel rijkelijk gedronken.’

Overmatig alcoholgebruik

Vandaag zei Macq dat het autopsierapport veel mogelijke pistes uitsluit die het overlijden van Deneffe zouden verklaren. ‘Antonin is niet gestorven door een val, noch door slagen en verwondingen.’ Volgens de autopsie zou de student ook niet zijn overleden wegens onderkoeling of door een van de activiteiten die tijdens de doop werden gehouden.

Het overlijden is volgens de procureur mogelijk gelinkt aan overmatig alcoholgebruik. Er moet nu een toxicologisch onderzoek worden uitgevoerd. De resultaten zouden binnen twee weken bekend worden gemaakt.