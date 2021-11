Jan-Jan Van Essche: ‘Ik hou er niet van om me een wandelend reclamebord te voelen’

Jan-Jan Van Essche is één van de ontwerpers die deelneemt aan A/Part, een project dat samenwerkingen opzet tussen modeontwerpers, creatief talent en Antwerpse shops, die tussen 4 en 20 november ontdekt en gekocht kunnen worden. Van Essche ontwierp samen met singer-songwriter Tamino een bijzonder kledingstuk dat in Atelier Solarshop gepresenteerd zal worden. Dit zijn alvast zijn stijlgeheimen.