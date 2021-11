Kerkfabriek dient klacht in wegens seks op het altaar

Een filmpje van een vrijend koppeltje in de Sint-Michielskerk in Bree wordt veelvuldig gedeeld op sociale media. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld voor pornografie op een openbare plaats en voor de verspreiding van die beelden.

Op de beelden is te zien hoe het koppeltje seks heeft achter het altaar, met in de achtergrond de kerk. Het koppel blijft onherkenbaar. De beelden verhullen verder niets.

‘Dit overschrijdt alle grenzen van fatsoen, respect en redelijkheid’, zegt Ernest Essers, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Michiel. Die diende ondertussen een klacht in bij de politie. Er komt een onderzoek naar de makers van de beelden. Ook de verspreiding van dit pornografisch materiaal is strafbaar. De lokale politie Carma zal onderzoeken wanneer de feiten zich afspeelden en wie betrokken was.

Het neogotische kerkgebouw was enkele jaren gesloten voor restauratie, maar is sinds afgelopen zomer weer open voor het publiek, van acht uur ’s morgens tot vijf uur in de namiddag. ‘Redelijk wat mensen lopen binnen om naar de restauratie te kijken, maar niet op de manier zoals dat koppeltje’, zegt Essers. Binnen hangen camera’s. Die beelden kunnen nuttig zijn voor het onderzoek.