Mariah Carey komt met nieuwe kerstsingle

Mariah Carey brengt binnenkort een nieuwe kerstsingle uit. Dat doet ze deze keer niet alleen, zoals bij haar grote kersthit ‘All I want for Christmas is you’, maar met zanger Khalid.

Careys ­mega-kersthit uit 1994 is nog ­altijd zo populair dat hij elk eindejaar weer opduikt in de muziekhitlijsten. Maar na 27 jaar heeft de zangeres misschien een opvolger klaar. Het nieuwe nummer heet ‘Fall in love at Christmas’ en komt vrijdag uit. Op Twitter deelt de zangers een fragment van het liedje, waarin ook gospelzanger Kirk Franklin en een koor te horen zijn.