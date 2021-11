Aantal besmettingen blijft stabiel, ziekenhuisopnames en overlijdens stijgen wel nog

Elke dag testen in ons land nog ruim 5.500 mensen positief op het coronavirus, een lichte daling ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft wel stijgen.

Tussen 24 en 30 oktober waren er dagelijks 5.520 nieuwe besmettingen, 1 procent minder dan in de voorgaande week. In totaal testten al ruim 1,4 miljoen Belgen positief op het virus. In diezelfde periode werden er dagelijks ongeveer 64.700 testen afgenomen.

De positiviteitsgraad stijgt naar 9,8 procent. Het reproductiegetal daalt en klokt af op 1,12. Zo lang dat getal boven 1 blijft, betekent dat elke coronapatiënt meer dan 1 persoon besmet en de pandemie dus nog steeds in kracht toeneemt.

Tussen 27 oktober en 2 november werden er dagelijks 156 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 29 procent. Het dashboard van Sciensano liet woensdagochtend niet zien hoeveel mensen er op dit moment in de Belgische ziekenhuizen liggen en hoeveel er daarvan op intensieve zorgen verzorgd worden.

Het aantal sterfgevallen blijft ook stijgen. Tussen 24 en 30 oktober overleden dagelijks gemiddeld 18 mensen, een stijging met een kwart. In totaal stierven sinds de start van de pandemie al 26.000 mensen aan de gevolgen van het virus.

Intussen zijn meer dan 8,5 miljoen Belgen volledig gevaccineerd, goed voor 74 procent van de totale bevolking.

Meer cijfers van Sciensano kunt u hier raadplegen.