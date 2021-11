Minneapolis stemt in referendum tegen opheffing politie

Minneapolis, de Amerikaanse stad waar George Floyd 1,5 jaar geleden stierf tijdens een gewelddadige politie-interventie, behoudt haar politiesysteem. Een oproep voor een radicale hervorming haalde niet genoeg stemmen in een referendum.

Inwoners van Minneapolis, de grootste stad van de Amerikaanse staat Minnesota, hebben dinsdag (lokale tijd) een amendement verworpen waarin werd opgeroepen om het politiekorps van de stad te vervangen door een nog te vormen ‘afdeling openbare veiligheid’, zo berichten lokale media.

Het referendum kwam voort uit woede over de moord op George Floyd door een politieagent uit Minneapolis in 2020. Voor veel inwoners was dat het bewijs dat het politiesysteem in de stad onherstelbaar corrupt en verdorven was. Toch bleek de scepsis jegens de politie niet genoeg om het instituut geheel af te schaffen. Waarnemers vermoeden dat een amendement dat bijvoorbeeld slechts opriep tot ingrijpende hervorming van de politie, maar geen afschaffing, het wel zou hebben gehaald.

In plaats daarvan stelde het amendement een algehele vervanging voor van de politie zoals Minneapolis die nu kent, door een departement dat onder direct toezicht zou komen van de gemeenteraad. Het nieuwe departement zou zich primair richten op de volksgezondheid en ‘vredesfunctionarissen (politieagenten) met een speciale licentie kunnen omvatten’, in de woorden van het referendum.

Generatiekloof

Wat meespeelde in de uitkomst van het referendum is dat de stad sinds de uitbraak van de coronapandemie te maken heeft met de meeste moorden sinds het midden van de jaren negentig. Het mislukte referendum om de politie van Minneapolis te vervangen weerspiegelde ook een generatiekloof binnen de zwarte gemeenschap van de stad, zo bleek uit exitpolls. Jongere activisten drongen erop aan, terwijl veel oudere inwoners het een te grote gok vonden.

Sinds het overlijden van George Floyd werden er in de VS enkele politiehervormingen doorgevoerd. Zo werd het gebruik van de nekklem verstrengd. De Amerikaanse politiedienst FBI en andere nationale wetshandhavers mogen die enkel nog gebruiken in gevallen waarbij dodelijk geweld is toegestaan.