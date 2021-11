Premier Hamdok wil dat afgezette Soedanese regering kan terugkeren

Soedan kan uit de crisis geraken als de afgezette regering kan terugkeren. Dat heeft de Soedanese premier Abdallah Hamdok verklaard. Hij wordt nog steeds thuis bewaakt na de staatsgreep van vorige week.

Hamdok pleit ook voor de vrijlating van de andere regeringsleden die nog altijd vermist zijn. Dat staat in een verklaring van het ministerie van Informatie. ‘Het is noodzakelijk terug te keren naar de situatie zoals die was op 24 oktober (de dag voor de staatsgreep, nvdr.)’, klinkt het.

Het leger greep vorige week de macht in het Oost-Afrikaanse land en premier Abdallah Hamdok werd door onbekende mannen gearresteerd. Generaal Abdel Fattah al-Burhan kondigde aan dat de burgerleden van de overgangsregering van het land werden ontslagen en riep de noodtoestand uit.

Harde hand

De militaire leiding reageert met harde hand tegen anti-putschbetogers en hun ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Tijdens massaprotesten tegen de staatsgreep zijn in Omdourman, de zusterstad van de Soedanese hoofdstad Khartoem, werden afgelopen weekend drie betogers gedood door veiligheidstroepen. Dat heeft een vakbond van prodemocratische artsen gemeld. Het officiële aantal gedode burgers kwam zo op twaalf overlijdens te staan sinds de staatsgreep.

De VN-Veiligheidsraad heeft de junta opgeroepen de door burgers geleide overgangsregering te laten terugkeren en alle gevangenen onmiddellijk vrij te laten. De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen beschouwen Hamduk en zijn regeringsleden als de rechtmatige leiders van Soedan. De Wereldbank heeft de financiële hulp voorlopig opgeschort. Het land in Noordoost-Afrika telt ongeveer 44 miljoen inwoners.