Jury akkoord met vervolging miljonair Durst voor moord op echtgenote

Een jury in de Verenigde Staten heeft de 78-jarige miljonair Robert Durst in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op diens in 1982 verdwenen vrouw.

Het verdict van de jury betekent dat het Openbaar Ministerie verder kan met de zaak tegen hem. Durst kreeg vorige maand al levenslang opgelegd voor de moord op zijn goede vriendin Susan Berman in 2000. Mede dankzij een HBO-documentaire kon hij veroordeeld worden.

Durst zou met hulp van Berman zijn eerste vrouw Kathleen McCormack hebben laten verdwijnen. Omdat hij bang was dat Berman de politie zou vertellen wat er met zijn vrouw was gebeurd bracht hij haar om.

Durst werd voor die laatste moord in 2015 opgepakt. Slechts uren daarna werd de laatste aflevering uitgezonden in een documentaire over hem, ‘The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst’. Tijdens de opnames daarvan versprak Durst zich over de moorden, toen hij dacht dat er geen microfoons aanstonden.

Volgens de aanklagers heeft Durst in 2001 een derde moord gepleegd, toen hij onderdook in Texas. Hij zou zijn buurman om het leven hebben gebracht toen die hem herkende en diens lichaam daarna in stukken hebben gehakt. Durst stelde dat het om zelfverdediging ging en werd uiteindelijk vrijgesproken in die zaak.