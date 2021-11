Facebook voert gezichtsherkenning op foto’s en video’s af

Meta zal niet langer gezichtsherkenning toepassen op sociaalnetwerksite Facebook. Het bedrijf noemt ‘groeiende maatschappelijke ongerustheid’, die niet opweegt tegen de voordelen, als reden in een blogpost. Ruim een derde van de dagelijks actieve Facebook-gebruikers had de optie ingeschakeld.

Facebook maakt al sinds 2010 gebruik van gezichtsherkenning op foto’s en video’s die gebruikers op het platform posten. Op die manier krijg je suggesties om mensen te taggen in foto’s, kun je verwittigd worden wanneer mensen beeldmateriaal met jou erin posten of kunnen mensen met een visuele beperking een beschrijving horen van een foto met vrienden van hen.

Moederbedrijf Meta wil daar nu een eind aan maken, om rekening te houden met het debat over ‘maatschappelijke bezorgdheden’, liet het bedrijf maandag weten. Alle ‘gezichtsherkenningssjablonen’ die het bedrijf gebruikt om mensen op andere beelden te identificeren - en dat zijn er meer dan 1 miljard - worden bovendien verwijderd, kondigde de Amerikaanse techgigant aan.

Meta wil naar eigen zeggen ‘de juiste balans vinden’ tussen de voordelen van de technologie, en de zorgen errond. ‘Er moet een open maatschappelijk debat plaatsvinden over de langetermijnrol van gezichtsherkenning in de samenleving, gevoerd door zij die er de meeste gevolgen van ondervinden’, zegt het bedrijf in de blogpost.

Na de naamswijziging van het moederbedrijf achter Facebook naar Meta en pogingen om niet-authentieke gebruikers zoals trollen op te sporen en te verwijderen kadert dit in een operatie van het bedrijf om van haar kwalijke reputatie inzake privacy en gegevensbescherming af te raken. De inspanningen moeten het vertrouwen van investeerders herstellen.