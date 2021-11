Vermist Australisch meisje Cleo (4) na twee weken teruggevonden

Cleo Smith, het vierjarige meisje dat twee weken geleden spoorloos verdween, is levend teruggevonden. Wat er exact gebeurd is, zal nog moeten blijken. De Australische politie vond haar in een huis in Carnavon.

Agenten drongen dinsdag een huis binnen in de stad Carnarvon, 900 kilometer ten noorden van Perth, en vonden het jonge meisje in een van de kamers. Cleo werd kort daarna herenigd met haar ouders.

Hoe het meisje daar kwam en of ze meegenomen is en door wie, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Een verdachte is intussen gearresteerd. Mogelijk heeft hij het meisje meegenomen.

De Australische politie is al twee weken met man en macht op zoek naar de vierjarige Cleo Smith. Het meisje verdween tijdens een kampeertrip midden in de nacht uit de tent van het gezin terwijl haar ouders en zus lagen te slapen.

Eerst dacht men dat ze zelf uit de tent was gelopen. Maar toen bleek dat ze onmogelijk de rits zelf kon geopend hebben. Cleo verdween in roze pyjama met vlindertjes en bloemetjes. Ook haar grijsrode slaapzak was weg.

Na de verdwijning van Cleo werd een grote zoektocht opgezet door de politie. Agenten kamden zij aan zij met militairen en vrijwilligers het gebied rond de kampeerplek uit. Ook helikopters, drones en duikers zijn ingezet. Het terrein wordt aan de ene kant begrensd door de wildernis en aan de andere kant door strand en zee.

Hoe men haar nu heeft gevonden, is nog niet duidelijk. Mogelijk kreeg de politie een anonieme tip.