Champions League | Wolfsburg klopt Salzburg dankzij knap doelpunt Nmecha, Chelsea doet wat het moet doen zonder Lukaku

Een midweek vol Europees topvoetbal ging dinsdag van start met Malmö-Chelsea en Wolfsburg-Salzburg. Chelsea deed wat het moest doen zonder de geblesseerde Lukaku, Wolfsburg klopte Salzburg met Aster Vranckx en Koen Casteels in de basis.

Malmö FF - Chelsea FC 0-1

Chelsea moet het sinds de heenwedstrijd tegen Malmö zonder Romelu Lukaku stellen. Onze landgenoot raakte geblesseerd aan de enkel in die wedstrijd en zal half november pas terug fit zijn. Het houdt The Blues niet tegen om de ruime overwinningen aan elkaar te knopen.

Foto: AP

Op het veld van Malmö vond Chelsea iets moeilijker de weg naar het doel. Op het uur was het de Nederlandse Marokkaan Hakim Ziyech die het enige doelpunt van de avond op het bord zette. Helemaal op het einde miste de wederoptredende Christian Pulisic nog dé kans om de score te verdubbelen.

Chelsea komt samen met Juventus aan de leiding van groep H, Malmö blijft troosteloos laatste. Dinsdagavond kan Juventus de kwalificatie veiligstellen tegen Zenit Sint-Petersburg.

Vfl Wolfsburg - RB Salzburg 2-1

Van de vier Belgen bij Wolfsburg stonden alleen Aster Vranckx en Koen Casteels in de basis. Sebastiaan Bornauw moest geblesseerd verstek geven voor de thuiswedstrijd tegen Salzburg.

De Duitsers kwamen bij hun eerste kans op voorsprong via Ridle Baku, maar op het halfuur maakte Maximilian Wöber via een vrije trap gelijk. Na een uur spelen was het ex-Anderlecht-spits Lukas Nmecha die Wolfsburg toch weer op voorsprong bracht. Met een onhoudbare knal in het dak van het doel gaf hij de Salzburg-doelman geen verhaal.

Foto: REUTERS

Kort na het doelpunt mocht Dodi Lukebakio invallen bij de thuisploeg. Aster Vranckx werd acht minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Dankzij de overwinning tegen Salzburg komt Wolfsburg op een virtuele tweede plaats in groep G. Salzburg blijft leider met zeven punten, dinsdagavond nemen Sevilla (derde met drie punten) en Lille (vierde met twee punten) het nog tegen elkaar op.