Zestien doden door ingestort flatgebouw in Nigeria, twee mensen levend van onder puin gehaald

Hulpdiensten hebben dinsdag twee overlevenden van onder het puin gehaald van de ingestorte wolkenkrabber in aanbouw in de Nigeriaanse stad Lagos. Bij de instorting vielen zeker zestien doden.

Het gebouw in de residentiële wijk Ikoyi stortte maandag in. Op het moment van de ramp waren tientallen arbeiders aanwezig in het gebouw, dat meer dan twintig verdiepingen telde. Er vielen zeker zestien doden, verschillende anderen raakten gewond.

Volgens het nationale rampenagentschap Nema zijn er ook zeven mensen van onder het puin gered. Dinsdag werden twee overlevenden ontdekt. Volgens Nema bevinden er zich zeker nog verschillende andere mensen levend onder het puin.

‘Er is nog hoop. Ik heb enkele minuten geleden met enkelen van hen gesproken en hun stemmen klinken nog sterk’, zei Nema-woordvoerder Ibrahim Farinloye aan het Franse persagentschap AFP.

Reddingswerkers zijn nog altijd massaal aanwezig op de site. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari spoorde de hulpdiensten maandagavond in een communiqué nog aan om hun operaties op te voeren.