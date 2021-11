België zet 200 miljoen opzij voor bos, vooral in Congo

De Belgische regering ondertekent mee het internationale streven om de ontbossing te stoppen. Ze steunt Afrikaanse projecten.

200 miljoen maakt de Belgische regering vrij in de strijd tegen de ontbossing. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) op de klimaattop in Glasgow bekendgemaakt. Het gaat om geld uit ontwikkelingssamenwerking. Het budget wordt over vijf jaar gespreid.

De Democratische Republiek Congo is een van de belangrijke begunstigden. Er gaat minstens 26 miljoen euro naar projecten in het Congobekken, waar het op een na grootste regenwoud van de wereld zich bevindt. 12 miljoen wordt opzijgezet voor het Central African Forest Initiative.

Een deel van het geld is bedoeld voor Beyond Chocolate, een initiatief voor meer duurzame chocoladeproductie, dat behalve ontbossing ook kinderarbeid bestrijdt.

Het gaat om een combinatie van al aangekondigde financiering en verwachte uitgaven voor de toekomst, laat minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) weten. De bijdrage aan het Central African Forest Initiative is wel nieuw.

België is een van de elf landen die het Congobekken steunen. Samen leggen ze 1,5 miljard euro op tafel.