De Burgers’ Zoo in Arnhem had vorige week blij nieuws te meldden: een zuidelijke witte neushoorn genaamd Stark werd er geboren. De zuidelijke witte neushoorn is in tegenstelling tot de noordelijke witte neushoorn niet met uitsterven bedreigd, maar wordt wel aangeduid als ‘bijna bedreigd’. Een eeuw geleden waren ze quasi uit het wild verdwenen, maar een succesvol fokprogramma voorkwam hun uitsterven.