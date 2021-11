Vleermuis wordt vogel van het jaar in Nieuw-Zeeland

De vleermuis mag dan wel een zoogdier zijn, hij werd afgelopen weekend verkozen tot vogel van het jaar in Nieuw-Zeeland.

Het is geen stunt, reageerde de organisatoren Forest and Birds. Zondag werd de stemming voor bird of the year afgesloten, en van de 58.000 stemmen gingen de meesten naar de pekapeka-tou-roa, een inheemse vleermuissoort. De organisatie had de vleermuis tussen de andere vogels als ‘kandidaat’ gestoken omdat ze aandacht willen vestigen op de vleermuis, die net als veel inheemse vogels met uitsterven wordt bedreigd.

‘Vleermuizen zijn de enige inheemse landzoogdieren en zijn cruciaal voor het eco-systeem. Net zoals veel inheemse diersoorten worden ze met uitsterven bedreigd, en dus wilden we daar aandacht aan besteden’, reageerde voorzitter Lissy Fehnker-Heather aan lokale nieuwszender RNZ.

De vleermuis is uiterst zeldzaam, en erg klein. Bij geboorte zijn ze niet groter dan een honingbij. Een volwassen exemplaar is zo groot als een duim.

Op de nominatie en winst van het zoogdier volgde commotie, en dat is niet de eerste keer. In 2019 kwamen er honderden online stemmen uit Rusland. Dat bleek uiteindelijk om vogelliefhebbers te gaan.