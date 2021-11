13-jarige vlucht voor politie en crasht met BMW van zijn broer

Een 13-jarige jongen is in Willebroek bij een achtervolging door de politie met de BMW van zijn broer gecrasht. Het voertuig is volledig vernield, maar de jonge bestuurder die ook uit Willebroek komt, bleef ongedeerd.

De feiten deden zich voor tijdens een alcohol- en drugscontrole van de politie Mechelen-Willebroek. ‘Toen hij op de Dendermondsesteenweg onze controlepost opmerkte, ging hij er meteen van door via de Rupellaan. De bestuurder verloor echter de controle over het stuur en reed een boom omver. Daarna ging hij plankgas achteruit en ramde hij een paal met een straatnaambord. Vervolgens maakte de betrokkene met gierende banden rechtsomkeer en vluchtte hij weg’, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De politie zette met blauwe zwaailichten en sirene de achtervolging in. De bestuurder weigerde te stoppen en reed met hoge snelheid door de Scheldelaan. Net na het kruispunt met de Denderlaan verloor hij de controle over het voertuig, ging uit de bocht, ramde een paaltje en een betonnen tuinafsluiting, en crashte vervolgens met een enorme klap tegen een lichte vrachtauto met aanhangwagen die op een oprit geparkeerd stond. Deze werd op zijn beurt weggeslingerd, tot net niet tegen de huisgevel.

Jonge bestuurder

De klap kwam hard aan. Beide airbags vooraan in de wagen gingen af, waarna de bestuurder uit het voertuig klauterde. ‘Groot was de verbazing van onze collega’s toen bleek dat de bestuurder amper dertien jaar was. Hij raakte niet gewond en woont in de buurt van het ongeval’, gaat de hoofdinspecteur verder. De bestuurder legde een negatieve adem- en speekseltest af.

De wagen, die eigendom is van zijn broer, is volledig vernield. De broer, evenals zijn ouders die sliepen, waren niet op de hoogte dat de jongeman op pad was met het voertuig. ‘De broer kon amper de feiten geloven toen wij hem telefonisch verwittigden omtrent de twee verkeersongevallen die zich hadden voorgedaan’, geeft de politie nog mee.