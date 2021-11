Antonio Conte wordt de nieuwe trainer van Tottenham

Antonio Conte is de opvolger van de ontslagen Nuno Espirito Santo als hoofdtrainer bij Tottenham Hotspur, zo heeft de club bekendgemaakt.

De Italiaan Antonio Conte is de opvolger van de maandag ontslagen Portugees Nuno Espirito Santo als hoofdtrainer bij de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur. In Noord-Londen ondertekende de 52-jarige Conte - eerder coach bij Juventus, Inter Milaan en Chelsea - een contract tot medio 2023, met optie, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 47-jarige Espirito Santo was nog maar sinds vorige zomer aan de slag bij de Spurs, voordien had hij onder meer Wolverhampton, Porto en Valencia onder zijn hoede. In de Britse hoofdstad kreeg hij de trein echter niet op de rails. Na tien speeldagen staat Tottenham Hotspur met vijftien punten pas op de achtste plaats, met nu al tien punten minder dan leider Chelsea.

De topwedstrijd van zondag in eigen huis tegen Manchester United leverden de Spurs een zwakke prestatie af en verloren kansloos met 0-3. Heel wat thuisfans verlieten in de loop van de tweede helft reeds het stadion.