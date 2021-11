België moet meteen achtervolgen tegen Australië na nederlaag Greet Minnen

Greet Minnen (WTA 70) heeft dinsdag het openingsduel verloren in de tweede groepswedstrijd tegen Australië op de Billie Jean King Cup Final in de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Tegen Daria Gavrilova, een voormalige nummer 20 van de wereld maar nu weggezakt naar de 412ste plaats, ging onze landgenote na een thriller onderuit in drie sets: 6-4, 1-6 en opnieuw 6-4 na 2 uur en 3 minuten.

In een evenwichtig duel was Minnen aarzelend en met een te hoge foutenlast gestart, wat resulteerde in setverlies in de openingsset. In set twee vond onze landgenote haar niveau van maandag terug, toen ze met goed tennis de Wit-Russische Iryna Shymanovich (WTA 263) vlot opzij zette.

Met een 1-6-zege in die tweede set stelde Minnen meteen orde op zaken en ging Gavrilova toch aan het twijfelen. In een gelijkopgaande derde set waren er bij een 4-4-stand in het negende game kansen op een break voor onze landgenote, maar de Australische ontsnapte en legde vervolgens de wedstrijd in een beslissende plooi.

Ogen op Mertens

De nederlaag legt druk bij Elise Mertens (WTA 18). De Belgische nummer één moet dinsdagnamiddag het terrein op tegen Storm Sanders, de nummer 131 van de wereld. Bij een tweede nederlaag is de zege in het groepsduel voor Australië en hangt de kwalificatie voor de halve finales aan een zijden draadje. Als Mertens wint, zorgt het dubbelspel voor de beslissing. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales.

De Belgische vrouwen versloegen maandag Wit-Rusland in hun eerste groepsduel in Praag met 2-1, na twee zeges in het enkelspel. Greet Minnen (WTA 70) klopte eerst Iryna Shymanovich (WTA 263) in twee sets (6-2 en 6-2), waarna Elise Mertens (WTA 18) in drie sets (6-2, 4-6 en 6-2) afrekende met Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). Nummer een van de wereld Elise Mertens en Kirsten Flipkens verloren vervolgens het dubbelspel tegen Aliaksandra Sasnovich en Vera Lapko in twee sets (6-4 en 6-3), maar dat veranderde niets meer aan de Belgische zege.

Bijna twintig jaar geleden zette België zijn beste resultaat ooit neer, door in de finale van de toenmalige Fed Cup in Madrid Rusland te kloppen. In 2006 werd de finale voor eigen volk verloren van Italië.