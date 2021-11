De Britse koningin Elizabeth II hoopt dat de wereldleiders op de internationale klimaattop (COP26) in Glasgow zich zullen verenigen en ‘waar staatsmanschap’ zullen tonen. Dat heeft ze verklaard in een videoboodschap die enkele dagen geleden is opgenomen in Windsor Castle. Ze complimenteerde ook haar oudste zoon en kleinzoon voor hun klimaatactivisme: ‘Ik zou niet trotser kunnen zijn’, aldus de Queen.

De 95-jarige koningin was graag persoonlijk aanwezig geweest in Glasgow, maar moest de reis om medische redenen afzeggen. Daarom stuurde ze een videoboodschap. Daarin bracht ze ook hulde aan haar echtgenoot prins Philip, die in april overleed en een gepassioneerde klimaatactivist was.

Ook de troonopvolger, prins Charles, staat bekend voor zijn inzet voor het klimaat. Hij was maandag wel aanwezig in Glasgow bij de start van de top. Toen hij het podium op wandelde om de openingstoespraak van de conferentie te houden, struikelde de prins op de trappen. Hij kon zich echter snel herpakken en wees de wereldleiders in zijn speech op de verpletterende verantwoordelijkheid die op hun schouders rust.

Ook voor de Amerikaanse president Biden liep niet alles volgens plan toen hij in Glasgow even in slaap leek te dommelen: