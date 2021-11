PSG zonder geblesseerde Lionel Messi in Leipzig

Paris Saint-Germain kan woensdagavond op de vierde speeldag in groep A van de Champions League op bezoek bij het Duitse RB Leipzig geen beroep doen op Lionel Messi. De 34-jarige Argentijn zit niet in de selectie van de Parijzenaars, zo maakte de club dinsdag bekend.

‘Messi heeft last van de hamstrings en de linkerknie’, klinkt het in een korte mededeling. Daarnaast mist PSG in Leipzig ook nog Sergio Ramos (kuit), Marco Verratti (spierkwetsuur) en Leandro Paredes (quadriceps). Kylian Mbappé viert zijn terugkeer na een afwezigheid van een week wegens ziekte.

Messi werd vrijdagavond in de topper tegen landskampioen Lille (2-1) bij de rust gewisseld. In de aanloop naar die wedstrijd had hij reeds apart getraind vanwege spierklachten.

Sinds zijn komst naar PSG kon Messi in de Franse hoofdstad nog niet overtuigen. Hij arriveerde er met trainingsachterstand en miste nadien twee wedstrijden vanwege een botkneuzing. Zo kwam hij in de Ligue 1 nog niet verder dan 325 minuten in 5 duels en staan er daar voorlopig nog blanco cijfers achter zijn naam: nul doelpunten en nul assists. Op het kampioenenbal opende Messi zijn rekening wel al met een doelpunt tegen Manchester City en twee treffers tegen Leipzig. Op bezoek bij landskampioen Club Brugge vond hij de weg naar doel niet.