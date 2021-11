Ze is gearriveerd, de Aziatische olifant Gandhi (52). Al bijna tien jaar zijn Sofie Goetghebeur en Tony Verhulst bezig met hun olifantenrusthuis Elephant Haven in Frankrijk. Het is het allereerste Europese home voor olifanten, dat nu z’n eerste bewoner mocht verwelkomen. ‘Het leek soms alsof iedereen tegen ons was.’