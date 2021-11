Game Fortnite trekt zich terug uit China

Fortnite, de game die wereldwijd miljoenen spelers telt, trekt zich terug uit China. Dat maakte uitgever Epic Games bekend. Het land is steeds strenger voor de gaming-industrie.

Epic Games, de Amerikaanse uitgever van Fornite, trekt definitief de stekker uit de Chinese versie van de game. ‘Op 15 november, om 11 uur, zetten we de gameservers uit en zullen de spelers in China niet meer kunnen inloggen’, klinkt het in een persbericht. Sinds maandag al aanvaardt Fortnite geen spelers meer in China, zegt Epic Games, dat onder meer de Chinese internetgigant Tencent als aandeelhouder heeft – Tencent bezit 40 procent van de aandelen.

Een meer precieze reden geeft Epic Games niet, maar vermoed wordt dat het besluit te maken heeft met het feit dat China zich steeds strenger opstelt tegen de gaming-industrie. In China draait de sector een grote omzet, maar games liggen er onder vuur omdat ze verslavend zouden zijn. Ook in België leidde corona tot meldingen van een toename in gameverslavingen bij jongeren (DS 8 februari).

Een uurtje per dag

De verslavingsproblematiek zette de Chinese mediaregulator NPPA (National Press and Publication Administration) ertoe aan de regels te verscherpen. Kinderen onder de 18 mogen alleen op vrijdag, zaterdag en zondag een uur per dag gamen, en dat enkel van acht tot negen uur ’s avonds. Dat komt neer op een maximum van drie uur per week. Alleen tijdens vakanties mag er ook op andere dagen hoogstens een uur gespeeld worden. De restricties gelden voor computers en gsm’s. In september kondigde Fortnite nog aan dat er maatregelen werden genomen om te voorkomen dat minderjarigen meer dan het wettelijke maximum konden spelen. Tencent kondigde in juli aan met gezichtsherkenning te gaan werken.

Fortnite is een van de populairste games ter wereld. Het telt meer dan 350 miljoen gebruikers – meer dan het aantal inwoners in de Verenigde Staten. De game heeft een specifieke versie in China waarin gewelddadige, ‘obscene’ en politiek gevoelige inhoud gecontroleerd wordt.