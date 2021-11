Overheid vraagt Chinezen voedsel te hamsteren, reden onduidelijk

De Chinese overheid heeft inwoners van het land geadviseerd om voorraden van ‘essentiële levensmiddelen’ in te slaan. In China worden opnieuw strenge coronamaatregelen ingevoerd, hamsteren moet voorkomen dat mensen zonder eten komen te zitten, zoals eerder gebeurde tijdens strenge lockdowns in het land.

Dat schrijven de Britse zakenkrant Financial Times en persbureau Bloomberg dinsdag. De overheid zegt met het advies te willen voorkomen dat mensen zonder levensmiddelen komen te zitten, maar verwees daarbij niet specifiek naar mogelijk aanstaande lockdowns.

Nog geen twee weken geleden riep een ander overheidsdepartement Chinezen nog op om geen voedsel te hamsteren.

Toen China begin 2020 de eerste lockdowns afkondigde hadden veel inwoners weinig tot geen tijd om zich op de maatregelen voor te bereiden. Veel Chinezen kwamen toen zonder rijst en andere eerste levensbehoeften te zitten en op sociale media verschenen berichten over mensen die door de honger omkwamen.

Disneyland

In onder meer Peking en Shanghai zijn deze week nieuwe uitbraken van het coronavirus vastgesteld. In de hoofdstad werden 54 nieuwe besmettingen geteld en meteen voor verschillende woonwijken lockdowns afgekondigd. In Shanghai bleken 31 personen besmet met het coronavirus en ging onder meer Disneyland op slot.

Chinezen speculeren online over het advies van het ministerie van Handel om te hamsteren en vermoeden dat het niet zozeer te maken heeft met de nieuwe coronamaatregelen, maar dat er wellicht een strenge winter op komst is, of een conflict met Taiwan.

Koudegolf

Het is in China niet ongewoon dat er tijdens strenge winkels tekorten van sommige levensmiddelen ontstaan. Voor komende week wordt in grote delen van het land een koudegolf voorspeld.

Prijzen voor groente zijn de afgelopen weken in China al fors gestegen. Zware regenval en overstromingen in regio’s waar veel groente verbouwd wordt, hebben ervoor gezorgd dat op sommige plekken groente duurder is geworden dan vlees.