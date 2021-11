Wereldleiders bereiken akkoord om tegen 2030 einde te maken aan ontbossing

Wereldleiders zullen dinsdag op COP26 beloven de ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen om zo het klimaat te beschermen. Dat heeft de Britse regering, die gastheer is van de klimaatconferentie, aangekondigd.

De gezamenlijke verklaring zal worden aangenomen door meer dan 100 landen die 85 procent van de bossen in de wereld herbergen, waaronder het boreale woud in Canada, het Amazoneregenwoud in Brazilië en het regenwoud in het Congobekken. Onder de ondertekenaars bevinden zich Brazilië en Rusland, die bekritiseerd zijn omdat ze ontbossing op hun grondgebied versnellen. Ook de VS, China, Australië en Frankrijk ondertekenen de deal. Ons land ondertekende eveneens het akkoord.

Het initiatief, dat in totaal 19,2 miljard dollar (16,5 miljard euro) aan publieke en private financiering zal ontvangen, is volgens de Britse premier Boris Johnson van essentieel belang om te vermijden dat de temperatuur op aarde met meer dan 1,5 graden stijgt.

Ook zullen in de marge dertig financiële instellingen, zoals Aviva en Axa, zich ertoe verbinden niet langer te investeren in activiteiten die verband houden met ontbossing, aldus het persbericht van Downing Street.

Deze nieuwe verbintenis is een echo van de ‘Verklaring van New York over de bossen’ uit 2014, toen veel landen zich ertoe verbonden de ontbossing tegen 2020 te halveren en er tegen 2030 een einde aan te maken.