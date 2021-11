Mahdi reageert op hongerstakers: ‘Veel mensen gaven hen valse hoop, maar niet ik’

Nu blijkt dat veel van de hongerstakers niet worden geregulariseerd, groeit hun kritiek op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Die zegt hen nooit valse hoop te hebben gegeven.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageerde in radioprogramma De ochtend op de commotie na de geweigerde dossiers van heel wat hongerstakers. ‘Heel veel mensen hebben de hongerstakers valse hoop gegeven, maar ik allerminst’, aldus Mahdi.

Onder andere advocaat Alexis Deswaef en de priester van de kerk, die mee de mensen in de Begijhofkerk vertegenwoordigt, hadden kritiek op de aanpak van Mahdi. Hij suggereerde dat Dienst Vreemdelingenzaken los van Mahdi besliste, of dat Mahdi het ene had beloofd aan de hongerstakers, maar wel het andere zei tegen zijn eigen kabinet.

Mahdi is daar formeel over: ‘Mijn kabinet zat mee aan de onderhandelingstafel. Maar de dossiers moeten individueel bekeken worden, niet volgens algemene richtlijnen. Ik weet dat sommigen graag willen dat er wettelijke criteria komen, zoals op basis van hoe lang iemand hier al verblijft. Maar dan open je een nieuw migratiekanaal, dat wil ik niet doen’, aldus Mahdi.

Verkeerd signaal

Volgens de verschillende ver­tegenwoordigers van de hongerstakers had staatssecretaris Mahdi in juli nochtans ­gezegd dat ‘ze zich in een situatie bevinden die zou kunnen leiden tot regularisatie’, omdat ze ‘al een aantal jaren in België wonen’ en ‘goed geïntegreerd zijn’. Ze werden aangemaand om een individueel dossier in te dienen. Mahdi reageert: ‘Er wordt in uitzonderlijke gevallen overgegaan tot regularisatie. Wat ik heb gedaan is de valse informatie over zo’n regularisering weerlegd. Dat gaat niet over welke nationaliteit je hebt. Wel over andere criteria, zoals de band met België, en die met het land van herkomst’. Mahdi benadrukt dat het om uitzonderlijke gevallen gaat.

Mahdi herhaalt dat hij altijd duidelijk was dat er nooit een collectieve regularisatie ging komen. ‘Dan geef je een verkeerd signaal, en zijn er binnenkort hongerstakers in elke kerk. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ De sans-papiers gaven al aan de komende dagen te kijken hoe ze hun ­eisen kracht zullen bijzetten.