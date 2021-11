IJzersterke Eli Iserbyt imponeert opnieuw op Koppenberg: ‘Vooraf niet verwacht zo een goede dag te hebben’

En of de Koppenberg zijn ding is. Maandagmiddag reed Iserbyt de tegenstand opnieuw op een hoopje, goed voor een derde overwinning op rij in de Koppenbergcross. Achteraf was de 24-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal dan ook tevreden na zijn ‘perfecte weekend’.

Loodzwaar lag het parcours er maandagmiddag bij voor de Koppenbergcross: mede dankzij de neerslag van de afgelopen dagen was het enorm modderig in Oudenaarde, waar Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) voor een derde keer op rij hoopte te triomferen.

Iserby liet er dan ook geen gras over groeien en schoot meteen verschroeiend uit de startblokken. Aanvankelijk kreeg hij nog wel onder andere de broertjes Aerts (Toon en Thijs) met zich mee, maar nadien leek enkel Toon Aerts in staat om de kwieke Iserbyt te kunnen volgen.

Na amper één ronde had het duo voorin al een voorsprong van een dikke 15 seconden beet op Toon Vandebosch, Corné van Kessel en Michael Vanthourenhout. De twee leiders voelden zich echter niet op hun gemak met die voorsprong, en ze bleven stevig het gaspedaal induwen. Na de tweede ronde bedroeg hun voorsprong op de eerste achtervolgers al een halve minuut.

Dat Iserbyt de voorbije twee edities ook al won, is geen toeval: op de Koppenberg voelt hij zich duidelijk in zijn sas, en dat was ook nu niet anders. In ronde drie besloot hij om ook Toon Aerts te dumpen en er solo vandoor te gaan. Razendsnel ging Iserbyt ervandoor, en Aerts trapte op zijn adem. Al snel had Iserbyt een voorsprong van 20 seconden beet op zijn eerste achtervolger. Aan het einde van de derde ronde moest Aerts, mede door een val in de modder, zelfs al 30 seconden prijsgeven op Iserbyt.

Iserbyt kon zijn derde opeenvolgende overwinning in Oudenaarde al ruiken, terwijl ook Toon Aerts comfortabel op de tweede plek bleef rijden. Lars van der Haar volgde na ronde vier op meer dan een halve minuut op Aerts, terwijl ook Vandebosch en Vanthourenhout zich nog in de strijd om het brons probeerden te mengen.

Intussen bleef Iserbyt onverstoord op kop rijden, en hij breidde zijn voorsprong op Aerts aanvankelijk zelfs nog verder uit. Niet onbelangrijk, want Iserbyt had er alle baat bij om zoveel mogelijk seconden bonus te nemen. Toch kwam Aerts opnieuw wat dichterbij, maar wijzigingen in de top drie gebeurden in de laatste twee rondes niet meer: een ijzersterke Iserbyt viert zo een dag na zijn overwinning in Overijse ook feest in Oudenaarde, Toon Aerts (op 23 seconden van Iserbyt) en Lars van der Haar moeten vrede nemen met respectievelijk de tweede en derde plaats.

‘Enorm goede dag’

‘Ik zat direct in mijn ritme en had meteen een goede bandendruk’, verklaarde Iserbyt zijn furieuze start. ‘Het ging eigenlijk perfect, het was een enorm goede dag voor mij. Een heel goed weekend zelfs. De cross in Overijse en die nu in Oudenaarde waren de twee zwaarste crossen die we al gehad hebben, dus ik ben heel blij dat ik ze allebei kon winnen. Vooraf had ik niet echt verwacht zo een goede dag te hebben aangezien de cross van zondag nog wat in de benen zat, maar ik denk dat ik de perfecte wedstrijd heb gereden.’

Of Iserbyt, die al snel ook zijn medevluchter Toon Aerts uit het wiel reed, zich nog bedreigd heeft gevoeld na zijn ontsnapping? ‘Niet echt. Ik probeerde altijd foutloos te rijden en bergop probeerde ik mijn ding te doen. Zeker op de kasseien denk ik dat ik net iets beter was dan Toon, en daar was het ook dat ik mijn kloofje sloeg. Maar Toon is iemand die zeker in tweede helft van de wedstrijd iets extra kan en dat wist ik wel, maar het was zake om altijd alert te blijven en stevig door te rijden.’

Zondag staat het EK veldrijden op het programma. Een goede voorbereiding is ook voor Iserbyt cruciaal. ‘Het is toch de bedoeling om bezig blijven. Als je nu stilvalt is het moeilijk om weer in gang te schieten. Gewoon even rustig nu en dan nog één stevige training. Het zal heel rap weer zondag zijn, en dat is uiteraard ook een hele belangrijke dag. Misschien ben ik wel topfavoriet ja. Moest dit mijn laatste wedstrijd zijn in deze trui, heb ik toch getoond dat ik hem waardig ben. Maar ik ben niet zinnens hem af te geven’, aldus Iserbyt, die zondag zijn Europese titel hoopt te verlengen.