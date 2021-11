Partijtop CDU buigt zich over opvolging Laschet

De landelijke top van de Duitse CDU-partij komt bijeen om te bespreken hoe het verder moet na de historische verkiezingsnederlaag van september. De christendemocraten kregen toen bij landelijke parlementsverkiezingen minder dan een kwart van de stemmen en behaalden daarmee hun slechtste resultaat ooit.

De partij moet onder meer besluiten hoe de vervanging van partijleider Armin Laschet geregeld moet worden. Hij wilde zijn partijgenoot Angela Merkel opvolgen als bondskanselier, maar zijn conservatieve partij legde na een rommelige verkiezingscampagne de duimen voor de sociaaldemocraten van minister van Financiën Olaf Scholz. Die proberen nu om een nieuwe regering te vormen zonder CDU.

Binnen CDU gaat na de verkiezingsnederlaag de partijtop op de schop en er gaan stemmen op om leden meer zeggenschap te geven. Bij een bijeenkomst van plaatselijke CDU-leiders afgelopen weekend is alvast een niet-bindend voorstel aangenomen om zo’n 400.000 leden de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de opvolging van Laschet.

Een leider laten kiezen via zo’n ledenreferendum is binnen de Duitse politiek niets nieuws, maar voor CDU zou het wel de eerste keer zijn. Het partijbestuur moet volgens Duitse media nog wel besluiten of ze de aanbeveling van lokale leiders overnemen en hoe zo’n ledenraadpleging dan precies georganiseerd moet worden.