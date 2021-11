Zal het ons lukken, die strijd tegen de klimaatverandering? Het hangt een beetje van u en van mij af. Maar we moeten niet flauw doen. Elke inspanning van ons is prima. Maar de echte hefbomen voor verandering, voor de grote shift, hebben anderen in handen: de politiek, het bedrijfsleven, de voedingsindustrie, de transportsector, de financiële wereld. Gaan zij onze planeet redden? Of beter nog: zijn ze er al mee bezig?