Bezetters Begijnhofkerk verwijten Mahdi ‘willekeur’

Veel aanvragen tot regularisatie van de mensen zonder papieren die afgelopen zomer in honger­staking gingen in de Brusselse ­Begijnhofkerk, worden negatief beantwoord. Volgens hun ver­tegenwoordigers had staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) in juli nochtans ­gezegd dat ‘ze zich in een situatie bevinden die zou kunnen leiden tot regularisatie’, omdat ze ‘al een aantal jaren in België wonen’ en ‘goed geïntegreerd zijn’. Ze werden aangemaand om een individueel dossier in te dienen.

Drie op de vier blijken nu bot te vangen, zegt Mohamed Alex van de Union des Sans Papiers pour la Regulation aan Bruzz. Samen met advocaat Alexis Deswaef, de priester van de kerk, en Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen ver­tegenwoordigt hij de mensen in de Begijnhofkerk. ‘Er zijn geen duidelijke criteria, dit is willekeur.’

140 matrassen

Volgens Mahdi werd tijdens het bewuste gesprek helemaal geen soepelere behandeling afgesproken. ‘Het was zelfs geen onderhandeling. Tijdens de gesprekken werd uitgelegd hoe het beleid werkt’, laat zijn woordvoerder ­weten. ‘Wie een aanvraag indient, hoopt uiteraard op een positief antwoord. Tijdens het onderzoek komen zowel positieve als negatieve elementen naar voren. Het is niet zo dat afgewezen dossiers niet ten gronde behandeld werden.’ Mahdi wijkt daarbij niet af van zijn standpunt van deze zomer.

In de kerk liggen 140 matrassen klaar voor nieuwe bezetters. De ­komende ­dagen ­bespreken de sans-papiers hoe ze hun ­eisen kracht zullen bijzetten. (dvf)