Alleen de Indiase premier Narendra Modi heeft nieuwe klimaatdoelstellingen op tafel gelegd. Die maken opnieuw duidelijk hoe lastig het wordt de doelstellingen van Parijs te halen.

Wordt Glasgow een herhaling van de desastreuze klimaattop van ­Kopenhagen? Organisatorisch is deze top in elk geval even chaotisch gestart als die in de Deense hoofdstad, twaalf jaar geleden. Ook toen ...