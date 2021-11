Rock Werchter slaat prijzen op voor wie na 1 december tickets koopt: ‘Noodzakelijke maatregel’

Wie nog geen tickets heeft gekocht voor Rock Werchter, zal daar vanaf 1 december meer voor betalen. Dat maakt de organisatie maandag bekend, net als de komst van de populaire band Imagine Dragons.

Ongeveer twee derde van de tickets voor Rock Werchter 2022 is de deur al uit. Die zijn in handen van mensen die tickets gekocht hadden voor het uitgestelde festival in 2020 en/of 2021 en dat nu overgeboekt hebben naar tickets voor 2022, en mensen die al tickets gekocht hadden voor de editie van volgend jaar. Dat resterende derde van de tickets zal vanaf 1 december meer kosten, zo maakt de organisatie bekend. In een persbericht haalt ze als reden de stijgende kosten aan.

Stijgende kosten

‘We zien ons genoodzaakt om vanaf 1 december de ticketprijzen te verhogen tot 266 euro voor een combiticket (vandaag kosten die 243 euro, nvdr) en 125 euro voor een dagticket (die kosten vandaag 110 euro, nvdr).’ Voor wie zijn of haar ticket al gekocht heeft, verandert er dus niet. En de prijzen veranderen pas vanaf 1 december.

‘We willen de mensen die hun tickets hebben overgeboekt of de voorbije maanden en weken reeds een ticket hebben gekocht, danken voor het vertrouwen in Rock Werchter’, zegt organisator Herman Schueremans. ‘Het leven is de voorbije maanden duurder geworden, en dat is in de festivalwereld niet anders. De kosten voor crew, infrastructuur, energie en veiligheid stijgen snel. Een populaire maatregel is deze prijsstijging niet, wel een noodzakelijke.’

Imagine Dragons

Verder maakt Rock Werchter de komst bekend van Imagine Dragons. Die Amerikaanse rockgroep komt op zaterdag 2 juli hits als Believer, Thunder en Radioactive brengen op dezelfde dag als Faith No More en Twenty One Pilots. Zijn nog al aangekondigd: Pearl Jam op donderdag 30 juni, Metallica op vrijdag 1 juli en Red Hot Chili Peppers op zondag 3 juli.