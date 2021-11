Gewonden bij schietpartij in Sint-Truiden

In de nacht van zondag op maandag heeft er in een bar op de Luikersteenweg in Sint-Truiden een schietpartij plaatsgevonden. Twee mannen die de bar binnenvielen, geraakten gewond.

Wat de aanleiding van de schietpartij was, en hoeveel mannen erbij betrokken zijn is momenteel nog niet duidelijk. Het parket van Limburg is nog steeds met het onderzoek bezig.

Omstreeks 00.30 uur vielen enkele mannen de bar op de Luikersteenweg binnen, waarna het tot een schermutseling kwam met de uitbater. ‘Het is nog onduidelijk hoeveel mannen de bar binnenvielen’, zo laat Pieter Strauven van het parket Limburg weten. ‘Momenteel wordt bekeken wie geschoten heeft. De uitbater en drie mannen werden gearresteerd. Twee van die mannen werden voor verzorging met schotwonden naar het ziekenhuis van Tienen gebracht. Hun situatie is stabiel.’

De anderen gearresteerde mannen werden voor ondervraging naar het politiekantoor van Tongeren gebracht. Momenteel is er nog geen onderzoeksrechter aangesteld.