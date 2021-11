Greet Minnen zet België op voorsprong tegen Wit-Rusland in Billie Jean King Cup

Greet Minnen (WTA 70) heeft maandag voor België het openingsduel gewonnen tegen Wit-Rusland in groep B op de Billie Jean King Cup Final in de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Tegen Iryna Shymanovich (WTA 263) haalde Belgiës nummer drie het vlot in twee sets: twee keer 6-2 na 1 uur en 8 minuten.

In het tweede duel staat Elise Mertens (WTA 18) tegenover Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). Een zege van de Belgische nummer een is dan voldoende om het eerste duel te winnen. Er worden immers telkens drie duels gespeeld: twee enkelspelen en een dubbelspel. In het dubbelspel staan Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens tegenover Sasnovich en Vera Lapko. Wit-Rusland is niet op volle sterkte in Praag. Zij kunnen immers niet rekenen op Aryna Sabalenka en Victoria Azarenka. Bij België is Alison Van Uytvanck er niet bij.

Dinsdag volgt al meteen het tweede en laatste groepsduel tegen Australië, dat het zonder nummer een van de wereld Ashleigh Barty moet zien te stellen. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales. ‘Bij de favorieten zitten we - denk ik - niet, maar we zijn hier zeker een outsider’, bekende kapitein Johan Van Herck eerder al.

Twintig jaar geleden, in 2001, zette België zijn beste resultaat ooit neer, door in de finale van de toenmalige Fed Cup in Madrid Rusland te kloppen. In 2006 werd de finale voor eigen volk verloren van Italië.