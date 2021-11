Antwerpse opvolger van Boekenbeurs geopend in Antwerp Expo

In Antwerp Expo is maandag ‘LEES! Het Boekenfestival’ van start gegaan, een van de geestelijke opvolgers van de Boekenbeurs. Nog tot en met 7 november kan je er terecht in drie beurshallen met boeken, strips, signeersessies, een kinderpodium en een auteurspodium.

Na het faillissement van Boekenbeurs-organisator Boek.be besloot de uitbater van Antwerp Expo, Easyfairs, om zelf het heft in handen te nemen om tijdens de herfstvakantie alsnog een boekenevenement te organiseren. Het project kreeg de steun van de stad Antwerpen en boekhandels zoals Standaard Boekhandel, Stripwinkel Alex, Pardoes Kinderboekhandel, Fnac en Confituur.

Het boekenaanbod van LEES! werd ingedeeld in acht themazones: literatuur, non-fictie, kinderboeken, strips, fantasy, thrillers, literatuur en reizen. Verder komen meer dan 200 auteurs langs voor een signeersessie, met onder meer Marc De Bel, Johan Op De Beeck en Evi Hanssen. Er is ook een ‘Boekathon’ met radiomaker Tom De Cock die in de loop van de week 190 auteurs ontvangt voor een gesprek. Blikvangers daar zijn onder meer Herman Brusselmans, Sandra Bekkari, Bart De Wever en Jane Goodall.

De eerste editie van LEES! is volgens de organisatie een pocketeditie van wat vanaf volgend jaar een volwaardige opvolger voor de Boekenbeurs moet worden. Tickets kosten 8 euro (online) en je krijgt er meteen een gratis ticket voor een museumbezoek in de stad Antwerpen bij.

Tot vandaag is er ook in Kortrijk een boekenbeurs aan de gang. De eerste Boektopia in de Kortrijk Xpo is dit jaar niet langer dan een verlengd weekend, maar zal volgend jaar ook een week duren.