Evenepoel eindigt zesde op Belgian Waffle Ride in Kansas

Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) is zondag zesde geworden in de Belgian Waffle Ride, een Amerikaanse gravelrace. Evenepoel kwam niet in actie op de langste afstand over 178 kilometer, maar op de 111 kilometer.

Evenepoel eindigde na meer dan vier uur wedstrijd op dertien minuten van de eerste finisher, de Amerikaanse transgenderatlete Molly Cameron. Mattia Cattaneo, een Italiaanse ploegmaat van Evenepoel, werd achtste in de gravelrace in Kansas.

In totaal waren er drie afstanden tijdens de Belgian Waffle Ride. De Amerikaan Tanner Ward was de beste in de hoofdwedstrijd over 111 mijl (oftewel 178 kilometer), de Finse F1-renner Valtteri Bottas finishte als negende op de korte afstand over 36 mijl (of 58 kilometer).

De Belgian Waffle Ride in Kansas is een van de vele Amerikaanse gravelraces, die worden afgewerkt op bijna louter onverharde wegen. De Ride hoort bij het soort events dat traditioneel meer recreanten dan profrenners naar de start lokt, waardoor de beleving ook van groter belang is dan het resultaat.