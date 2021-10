Moeders starten actie tegen mondmasker op lagere school: ‘Dit kan niet’

Na de herfstvakantie moeten de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker dragen in de klas. Dat is voor auteur Hanne Luyten en klinisch psychologe Nina Mouton een brug te ver. ‘Kinderen moeten nu hun vrijheden opgeven om volwassenen te beschermen, dat kan niet’.

Hanne Luyten uit Lier is auteur en mama van drie kinderen, waarvan één in het vijfde leerjaar. Nina Mouton is klinisch psychologe en ook mama van een 11-jarige. ‘We fulmineren al maanden over de maatregelen die onze kinderen worden opgelegd op Instagram’, zegt Luyten. ‘Maar nu het “rijk der vrijheid” ons werd beloofd en dit voor kinderen met zware maatregelen wordt teruggeschroefd zijn wij niet tevreden.’

Hun actie heet ‘Kind van de rekening’. De twee roepen via Instagram hun volgers op om foto’s van hun kinderen met mondmasker online te plaatsen met de hashtag #kindvanderekening. ‘Alleen als de kinderen zelf dat zien zitten natuurlijk’, zegt Luyten. ‘Het is niet de bedoeling dat ze hiervoor worden uitgebuit.’

De twee willen ook benadrukken dat ze niet ontkennen dat er een probleem is. ‘We zijn geen antivaxers, en weten dat het virus circuleert’, zegt Mouton. ‘Bij hoogrisicogroepen moet er ook zeker opgepast worden. Maar we vinden gewoon dat er nu te invasieve regels worden ingesteld en dat het op een andere manier opgelost zou moeten worden’, voegt Luyten eraan toe.

Ventileren en CO ₂ -meters

Wat er volgens hen dan wel moet gebeuren? ‘CO ₂ -meters worden op de lange baan geschoven, die zouden door de overheid gefinancierd moeten worden’, zegt Mouton. ‘Daarnaast moet er ook meer ingezet worden op ventilatie.’ Als de nodige afstand gegarandeerd is in de scholen en er voldoende luchtcirculatie is, mag het mondmasker binnen eventjes kort af. Maar die afstand garanderen is volgens de twee niet haalbaar in elk schoolgebouw. ‘Elk schoolgebouw is anders, en anderhalve meter laten tussen elk kind lukt gewoon niet overal.’

Daarnaast vinden de vrouwen dat het vooral de volwassenen zijn die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. ‘Zo is het misschien geen goed idee om nu bij de grootouders langs te gaan. Of je houdt daar wel voldoende afstand en zet daar een mondmasker op.’ Maar de twee vinden niet dat de kinderen zich tegen zichzelf moeten beschermen. ‘Laat de kinderen kind zijn’, zegt Mouton.

Nina Mouton (l.) en Hanne Luyten. Foto: Studio Rammeloo

Daar denkt minister van Onderwijs Ben Weyts anders over. Zo verdedigde hij zijn standpunt eerder deze week al: als je vaststelt dat driekwart van de coronabesmettingen in het onderwijs toe te schrijven zijn aan het lager onderwijs, dan moet je daar optreden. ‘Je kan niet gewoon niets doen’, zei hij bij Radio 1.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens zei in De Morgen dat ze de vrouwen begrijpt. ‘Niet dat we blij zijn met de beslissing, maar we konden vrijwaren dat jongere kinderen een masker zouden moeten dragen en zorgden ervoor dat de scholen toch open kunnen blijven.’ Alleen vinden de initiatiefneemsters dat niet voldoende.

Binnenspeeltuin

Volgens Mouton en Luyten is het moeilijk om aan een kind uit te leggen dat ze opnieuw dat mondmasker moeten dragen. ‘Zeker wanneer je woensdagmorgen naar school gaat met een mondmasker, ’s middags mag gaan spelen in de binnenspeeltuin zonder, en de dag daarna weer een mondkapje in de klas moet dragen.’ De maatregel is volgens Mouton en Luyten buiten proportie, nu ligt er volgens hen té veel verantwoordelijkheid bij 10-jarigen.

De vrouwen hopen dat hun roep wordt opgepikt door de kabinetten in Brussel en dat er opnieuw wordt overlegd. ‘We geven onze kinderen op deze manier een stem, en daar moet naar geluisterd worden’, vinden ze.