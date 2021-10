Jonge vrouw gedrogeerd in Gents café en nadien verkracht in park

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar een verkrachting in het Coyendanspark op 23 oktober. Het slachtoffer zou in een café in de buurt een verdovend middel in haar drankje gekregen hebben en nadien zijn meegenomen.

Het slachtoffer en haar vriendin waren die zaterdagavond aan het uitgaan in een café op de Oude Beestenmarkt in Gent. Toen een van de twee terugkwam nadat ze sigaretten was gaan kopen in de nachtwinkel, bleek de ander spoorloos. Na verschillende pogingen kregen ze elkaar toch aan de lijn en de locatiegegevens in de gsm leidden naar het Coyendanspark.

Aan VTM Nieuws verklaarde de vriendin van het slachtoffer dat de vrouw enorm verward was en haar schoenen en broek niet meer aanhad. Het slachtoffer herinnert zich niets meer van wat er is gebeurd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het slachtoffer werd meegenomen naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent.

Politie en parket voeren een onderzoek naar de dader of daders. ‘We nemen de zaak zeer ernstig. Het onderzoek heeft onze hoogste prioriteit’, zegt Liesbet De Pauw, woordvoerster van de Gentse politie. ‘Het is goed dat er zo snel contact is opgenomen met het ZSG. Ik wil nog meegeven dat het in Gent een uitzonderlijk fenomeen is dat iemand verdoofd wordt door iets dat in een drankje wordt gedaan.’

In Brussel ontstond begin deze maand ophef nadat verschillende vrouwen getuigden over gelijkaardige verkrachtingen gelieerd aan twee café’s in Elsene. In de nasleep van dat onderzoek kwam er een stroom van getuigenissen op sociale media op gang.