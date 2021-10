Minimumbelasting voor multinationals, meer vaccinaties, klimaatopwarming: hierover hebben G20-landen akkoord bereikt

Op de top van de G20 in Rome hebben de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord bereikt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Maar een écht krachtig signaal in aanloop naar de COP26-klimaatconferentie die van start is gegaan in Glasgow kwam er niet. Er is geen streefdatum voor het bereiken van koolstofneutraliteit, noch voor het beëindigen van steenkoolcentrales.