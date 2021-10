Iserbyt wint nu ook Druivencross in Overijse na spannende strijd

Eli Iserbyt heeft voor de derde keer in vijf Wereldbekermanches raak geschoten. De Europese kampioen bleek in de slotronde van de Druivencross in Overijse net een maatje te groot voor teamgenoot Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. Iserbyt breidt zo zijn voorsprong in het klassement opnieuw uit.

Glibberen, glijden en ploeteren: de mannen wisten op voorhand dat ze tijdens de Druivencross bij de pinken zouden moeten zijn. Zeker toen het vlak voor de start ook nog eens begon te druppelen in Overijse. Wout van Aert, de man die in januari de vorige editie won, had het ongetwijfeld graag gezien. Van Aert was er in Overijse uiteraard nog niet bij, net zoals wereldkampioen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock.

Bij de start was het woord zowaar aan Daan Soete. De zandspecialist sloeg een kloofje met de rest van het peloton, dat werd geleid door Quinten Hermans, Toon Aerts en Wereldbeker-leider Eli Iserbyt. Lars van der Haar, vorige week nog fraai tweede in Zonhoven, miste zijn start.

Hermans valt weg

Lang kon Soete zijn sterke start niet volhouden. Na de openingsronde ontstond een kopgroep van drie: Quinten Hermans kreeg het gezelschap van een duo van Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Toon Aerts moest achtervolgen en deed dat aanvankelijk samen met ex-ploegmaat Corné van Kessel, tot die laatste moest lossen.

Het koptrio bleef intussen goed samen, hoewel Hermans zijn twee opponenten op de proef stelde. Even later ging de renner van Tormans echter tegen de grond, waardoor Vanthourenhout en Iserbyt plots met z’n tweeën op kop zaten. Na een schoenwissel verloor Hermans nog meer tijd. Toon Aerts maakte halverwege de aansluiting met de twee leiders van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Met drie in de slotronde

Iserbyt en Vanthourenhout voerden het tempo op toen Aerts van fiets wisselde, maar de Rijkevorselnaar wilde niet lossen. Wie ook niet wilde opgeven, was Laurens Sweeck: de voormalige Belgische kampioen reed vrijwel de hele race buiten de top vijf, maar wipte over het Tormans-duo Hermans en Van Kessel en kwam zelfs even aansluiten bij de drie leiders. Drie man van Pauwels Sauzen-Bingoal tegen één enkeling van Trek Baloise Lions dus.

Aerts liet zich echter niet intimideren en deelde in de voorlaatste ronde een venijnige prik uit. Iserbyt en Vanthourenhout plooiden niet, Sweeck moest wel de rol lossen. Met drie leiders gingen ze de slotronde in. Aerts gaf er een snok aan op het weggedeelte, maar in het tweede deel van de ronde was het Iserbyt die wegreed. Aerts kraakte helemaal. Iserbyt kon vieren, Michael Vanthourenhout maakte er een dubbel van voor Pauwels Sauzen-Bingoal.