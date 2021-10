Genk spoelt crisis weg met ruime zege tegen Zulte Waregem

KRC Genk kan dan toch nog winnen. Na drie opeenvolgende competitienederlagen knoopten de Limburgers zondag opnieuw aan met de zege. Een onmachtig Zulte Waregem werd voor eigen publiek opzijgezet met 2-6.

Zowel bij Zulte Waregem als bij Genk stond er voor de wedstrijd druk op de ketel. Essevee kon de crisis de voorbije twee weken wel al voorzichtig afwenden, maar bengelt nog steeds in de onderste regionen van het klassement. Bij de Limburgers was de crisis sinds vorig weekend compleet, na de 0 op 9 in de competitie en zwakke Europese wedstrijden. Daar veranderde de bekerzege op het veld van Winkel Sport niets aan: Genk moest winnen aan de Gaverbeek.

V.l.n.r.: Vossen, Doumbia en Humprheys, uitgeteld na de zware nederlaag. Foto: Belga

Zee van ruimte

Al in het openingskwartier legde Genk de pijnpunten achterin bij Zulte Waregem bloot. Op de linkerflank van Essevee lag tot twee keer toe een zee van ruimte: na drie minuten pakte Bossut de eerste poging van Ito, maar na dertien minuten was het wel raak voor de Japanner. Munoz kreeg een boulevard op rechts en speelde breed op Ito, die het leer met zijn buitenkant voet heerlijk voorbij Bossut trapte.

Kort voor die openingsgoal was Zulte Waregem voor de eerste en enige keer tijdens de eerste helft echt gevaarlijk. Zinho Gano kreeg aan de rand van de zestien veel ruimte om aan te leggen, zijn knal spatte uiteen op de paal. Toen Seck het leer vijf seconden later binnen ramde, was er al gevlagd en gefloten voor buitenspel.

Genk ving de aanvalspogingen van Zulte Waregem, dat aan de bal veel te slordig was, makkelijk op en ging op zoek naar de 0-2. Al het gevaar kwam via de rechterkant via Ito en Munoz, die Dompé een lastige middag bezorgden. Tot twee keer toe legde Ito het leer op het hoofd van Onuachu, maar de boomlange spits zijn kopballen misten precisie. Op slag van rust was het Thorstvedt die de Limburgers op rozen zette. De Noor nam een matige pass van Ito subliem mee en legde in de verste hoek binnen.

Ito (tweede van links) scoorde en gaf een assist in de eerste helft. Foto: Belga

Verlossing Onuachu

Genk was niet van plan om het gaspedaal te lossen en bij Zulte Waregem stortte de boel volledig in. Opnieuw werd de linkerflank van Zulte Waregem opgerold, opnieuw vond Ito het hoofd van Onuachu: derde keer goede keer voor de Nigeriaan, die zijn eerste doelpunt sinds 26 september kon maken. Dik vijf minuten later kon Heynen scoren na een warrige fase in de zestien en nog geen twee minuten later zette Lucumi de 0-5 op het bord. Met nog 35 minuten op de klok beloofde het nog een lange lijdensweg te worden voor de mannen van Francky Dury.

Ondertussen was de coach van Essevee, twee weken na de protesten tegen Antwerp, weer kop van Jut bij een deel van de supporters. ‘Dury buiten’, klonk het weer vanuit het vak van de harde kern. Het inspireerde de thuisploeg misschien om toch eens wat terug te doen. Na 63 minuten kon assistenkoning Dompé eindelijk eens zijn actie maken en kon ex-Genkie Jelle Vossen enig mooi in doel deviëren. De eerredder stond op het bord en ook Kutesa kon nog zijn doelpuntje meepikken, maar erg vrolijk werden ze daar niet van bij Zulte Waregem. Kort voor affluiten kregen ze nog de 2-6 om de oren van Heynen, die zijn tweede van de middag scoorde.

Opstelling Zulte Waregem:

Bossut, Ciranni, Humphreys, Pletinckx, De Bock, Seck, Sissako (46’ Doumbia), Dompé, Kutesa, Vossen, Gano

Opstelling Genk:

Vandevoordt, Munoz, Sadick, Lucumi, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, Thorstvedt (63’ Tresor), Paintsil (80’ Oyen), Ito (80’ Bongonda), Onuachu (80’ Ugbo)

Doelpunten: 13’ Ito (Munoz) 0-1, 45’ Thorstvedt (Ito) 0-2, 47’ Onuachu (Ito) 0-3, 52’ Heynen 0-4, 54’ Lucumi 0-5, 63’ Vossen (Dompé) 1-5, 82’ Kutesa (Ciranni) 2-5, 86’ Heynen 2-6

Gele kaarten: 25’ Thorstvedt, 34’ De Bock, 42’ Hrosovsky, 74’ Humphreys, 76’ Sadick