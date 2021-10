Jongeman gestorven tijdens studentendoop in Gedinne

Een jongeman, geboren in 2002, is in de nacht van zaterdag op zondag gestorven tijdens een studentendoop die werd georganiseerd door verschillende hogescholen in de provincie Namen.

Het nieuws is bekendgemaakt door Vincent Macq, de procureur des Konings van Namen.

Bijna 300 jongeren, die ter plaatse overnacht hadden, waren aanwezig in Gedinne. Het gerechtelijk labo, de wetsdokter en de procureur gingen al ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. ‘Het onderzoek is aan de gang om mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen’, aldus procureurMacq.

Dinsdag wordt een autopsie uitgevoerd. Tot dan wil de procureur des Konings geen uitspraken doen over de doodsoorzaak.

Eerder al ongevallen bij studentenactiviteiten

Dit academiejaar raakten al twee studenten zwaargewond bij activiteiten van studentenclubs in Louvain-la-Neuve, in Waals-Brabant. Een 21-jarige studente uit Wan­fercée-Baulet (Henegouwen), die studeert aan de hogeschool Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), werd op maandag 27 september onwel na een doopritueel in Louvain-la-Neuve.

De studente aan het Institut Cardijn zat volgens medestudenten in de finale van de wedstrijd ‘roi des bleus’, waarbij deelnemers zo veel mogelijk biertjes moeten drinken op korte tijd. Maar plots voelde ze zich onwel en viel ze bewusteloos neer.

Een dag later, op 28 september, raakte een eerstejaars­studente aan de UCLouvain zwaargewond toen ze van een balkon twee verdiepingen naar beneden viel. Dat gebeurde tijdens een feestje van de rechtenstudentenkring Adèle (Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie).