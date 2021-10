Kantoor van Bulgaarse lgbti-organisatie gevandaliseerd door relschoppers

Relschoppers hebben een kantoor van een gemeenschapscentrum voor lgbti-personen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia ernstig gevandaliseerd. Er werden ook klappen uitgedeeld.

‘Mijn grootste vrees is uitgekomen’, schrijft Gloriya Filipova op Twitter. De lgbti-activiste schrijft op Twitter dat het kantoor van haar organisatie vernield is door relschoppers. Ze kreeg daarbij ook klappen in het gezicht. Filipova is projectcoördinator bij Bilitis, de oudste actieve vzw voor lgbti-rechten (lesbisch, gay, biseksueel en intersekse, red.) in Bulgarije. Op foto’s is te zien hoe de ruimte volledig overhoop gegooid is.

Een tiental relschoppers zouden zaterdagavond rond half zes zijn binnengedrongen bij een bijeenkomst voor trans personen. Bilitis wijst de extreemrechtse politicus Boyan Rasate als verantwoordelijke voor de aanval aan. Rasate is een van de 23 kandidaten voor de presidentsverkiezingen op 14 november en werd in 2008 al eens opgepakt voor het verstoren van de eerste gay pride in Bulgarije. Het is niet duidelijk of hij zelf aanwezig was bij de aanval.

Our office and LGBTI community center in #Sofia - Rainbow Hub, was attacked tonight during a #trans community gathering. The leader of the attack Boyan Rasate is well known for his LGBTI-phobic actions and statements, and is currently running for President in #Bulgaria (read ??) pic.twitter.com/StwibomFGL — Bilitis Foundation ?????? (@BilitisLGBTI) October 30, 2021

Lhbti-rechten onder druk

Tien dagen geleden diende Bilitis nog een petitie in bij het ministerie van Justitie om haatmisdrijven op basis van lgbti-haat in de strafwet op te nemen. Dat is nog niet het geval in het Zuidoost-Europees land. De organisatie wijst er ook op dat het Grondwettelijk Hof vier dagen geleden nog oordeelde dat geslacht enkel in de biologische zin begrepen mag worden, wat de deur openzet naar discriminatie van trans personen. In de Bulgaarse taal is er geen woord om het onderscheid te maken tussen sekse (biologisch geslacht) en gender (de culturele, psychologische en sociale invulling van geslacht).

Rechten voor lgbti-personen staan ook elders in Europa onder druk. Afgelopen week debatteerde het Poolse parlement over een nieuwe anti-lgbti-wet die demonstraties voor gelijke rechten van niet-heteroseksuelen zou verbieden. Volgens de wet zou niet meer getwijfeld mogen worden over ‘het huwelijk als een relatie tussen man en vrouw’. In Italië werd dan weer onder luid applaus van de rechtse partijen een wet die discriminatie tegen lhtbi’ers strafbaar stelt, weggestemd.