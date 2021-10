In Wijnegem zijn zondagochtend twee woningen in een gebouw op de Merksemsebaan volledig uitgebrand. Twee bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur ontstond aan een veranda aan de achterkant van het in twee woningen opgedeelde huis op de Merksemsebaan in Wijnegem, ter hoogte van het kruispunt met de Houtlaan.

‘Van de veranda sloegen de vlammen op het dak over’, vertelt Kristof Geens, woordvoerder van de Brandweer Zone Antwerpen. ‘Het ging om een zeer moeilijke brand omdat in de woningen veel gyproc (gipsplaten, red.) gebruikt werd waarachter het vuur zich goed kon verspreiden. Voor de veiligheid van onze mensen konden we enkel langs buiten blussen.’

De twee wooneenheden in het huis gingen in de vlammen op en zijn compleet verloren. ‘Twee aanwezigen ademden te veel rook in, zij werden voor controle naar het AZ Monica in Deurne gebracht’, aldus Geens.

Tweede brand

Enkele uren eerder moest de Brandweer Zone Antwerpen ook al uitrukken naar Wijnegem. Dichtbij de latere brand was in een schuurtje van een boerderij ter hoogte van Wervehof afval beginnen branden. Het vuur was snel onder controle en ondanks het dak met asbesten platen moest niemand geëvacueerd worden.

Het lijkt erop dat de korte opeenvolging van de twee branden louter toevallig is, er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet.