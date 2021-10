Krijgt Iedereen Klassiek ook een leek mee? ‘Het slorpt en geeft energie tegelijkertijd’

Nadat het coronavirus vorig jaar nog stokken in de wielen stak, sloegen Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en Stad Brugge de handen weer in elkaar voor een nieuwe editie van Iedereen Klassiek. Het bleek een succesrecept: het gratis klassieke muziekfestival lokte 10.000 enthousiastelingen naar het Brugse stadscentrum.