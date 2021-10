Bas Dost heeft nog steeds een neus voor doelpunten: Nederlander stuwt Club Brugge voorbij STVV met twee goals

Stayen en Bas Dost: het blijft een love game. Tien maanden nadat de spits debuteerde met een goal in Sint-Truiden, scoorde Dost na maandenlang nagelbijten op de bank zaterdag opnieuw twee keer voor Club Brugge (1-2). Het was een overwegend verdiende zege voor de landskampioen, dat zo met vertrouwen richting Manchester City trekt. En voorlopig leider wordt.

Philippe Clement is een man van zijn woord. “Bas Dost gaat niet enkel tegen Deinze kansen krijgen”, opperde de Brugse coach vrijdag nog. En kijk: op STVV stond de Nederlandse spits nog eens in de basis, en dat voor het eerst sinds 1 augustus in de competitie. 40 seconden duurde het vooraleer Clement zijn gelijk kreeg: Lang voerde een nummertje op langs de zijlijn en bediende Dost, die fijntjes binnen werkte. Een droomstart voor Club, dat de match nog tijdens de openingsminuten probeerde de beslissen. 7de minuut: prima voorzet De Ketelaere op alweer Dost, deze keer raakte hij de buitenkant van de paal. Luttele minuten later scheerde ook een schot van Vormer de staak: Sint-Truiden wist eventjes niet meer dat het in Haspengouw was.

Foto: BELGA

Club Brugge was op alle vlakken beter: technisch, fysiek en tactisch. Het leek zo’n avond te worden waarin blauw-zwart nog ouderwets zout uithalen, tot het vanuit het niets een tegengoal moest slikken. Bauer trapte een afvallende bal na een vrije trap fijntjes voorbij Mignolet: 1-1. ’t Was een gevleide treffer, want daarvoor had Sint-Truiden nog geen kans gehad. Het leverde de Truienaars wel wat meer peper in de schoenen op, waardoor Club de totaalcontrole eventjes moest afgeven. Toch was de beste kans op een voorsprong voor de rust nog voor de landskampioen: De Ketelaere mocht moederziel alleen afdrukken in de zestien, maar mikte de bal richting Hotel Stayen. Een gelijkspel aan de rust kon niet echt billijk genoemd worden: Club had vooral nagelaten om de kansen af te werken.

Dost verdubbelt

STVV wou zich tijdens de tweede helft niet aan dezelfde steen stoten door meteen ten aanval te trekken... maar het deed dat uiteindelijk wel. Alweer verloren de Truienaars Dost uit het oog tijdens de openingsminuten. De Nederlander staat na maandenlang op de bank behoorlijk scherp, en kreeg de 1-2 al snel door Sobol op zijn kale knikker geschilderd. Tweede goal van de avond, zijn vierde deze week. En alweer een oerschreeuw van opluchting. Toch was Club nog niet thuis, want STVV besloot om nog eens forcing te voeren. Al had het wel geluk toen Vanaken eens zeldzaam naast de bal trapte op een teruglegger. De eerste waarschuwing van de Kanaries was een scherpe vrije trap van Bruls, onschadelijk gemaakt door Mignolet. Daarna kopte Hashioka in de handen van de Brugse doelman.

Het vierde kwartier leverde veel duels en een resem wissels op, maar weinig uitgespeelde kansen. Nagelbijten werd het dus nooit. Want een écht slotoffensief zat er uiteindelijk niet meer voor STVV, dat zo nu al meer dan een maand nalaat om te winnen. Club klimt voorlopig naar de leiding en trekt met vertrouwen naar Manchester City. Ondertussen kijkt het vanuit de zetel wat Union zondag op Gent presteert.