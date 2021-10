Drie betogers gedood door veiligheidstroepen tijdens massaprotesten tegen staatsgreep in Soedan

Tijdens massaprotesten tegen de staatsgreep zijn in Omdourman, de zusterstad van de Soedanese hoofdstad Khartoem, drie betogers gedood door veiligheidstroepen. Dat heeft een vakbond van prodemocratische artsen gemeld.

Het aantal gedode burgers komt zo op twaalf overlijdens te staan, sinds generaal Abdel Fattah al-Burhan, de leider van het Soedanese leger, maandag aankondigde dat hij alle instellingen van het land zou ontbinden.

De legerleider wilde binnen de week een nieuwe premier benoemen. Voor de staatsgreep stond hij samen met de afgezette regeringsleider, Abdullah Hamduk, aan het hoofd van een overgangsregering, die nu ontbonden is. De generaal kondigde ook de noodtoestand af. Volgens hem dreigde Soedan op een burgeroorlog af te stevenen en was hij daarom genoodzaakt iets te ondernemen. Hij zei eerder dat hij geen staatsgreep had gepleegd, maar zich louter inspande om het land op weg naar een democratische overgang te houden.

Organiseren via buurtcomités, pamfletten en graffiti

Na de militaire coup werd vandaag/zaterdag een nationale dag van verzet gepland. Ook in verschillende Europese hoofdsteden vinden solidariteitsbijeenkomsten plaats. De voorbije dagen hebben duizenden inwoners al herhaaldelijk geprotesteerd. Gezien de onderbroken internet- en telefoonverbindingen trachtten heel wat Soedanezen zich te organiseren via buurtcomités, pamfletten en graffiti. Veel vakbonden zijn in algemene staking.

De Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben de militairen gewaarschuwd voor het gebruik van geweld tegen de betogers en hen gevraagd om zich tijdens de protesten terughoudend op te stellen. De VN-Veiligheidsraad heeft de junta opgeroepen de door burgers geleide overgangsregering te laten terugkeren en alle gevangenen onmiddellijk vrij te laten. De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen beschouwen Hamduk en zijn regeringsleden als de rechtmatige leiders van Soedan. De Wereldbank heeft de financiële hulp voorlopig opgeschort. Het land in Noordoost-Afrika telt ongeveer 44 miljoen inwoners.